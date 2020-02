Rubata la bandiera simbolo del Carnevale di Follonica dai pennoni a piazza a Mare

FOLLONICA – La bandiera simbolo del Carnevale di Follonica è stata rubata, insieme alla lunga nuova fune che la teneva alzata in uno dei pennoni ubicai, nel lato sud di piazza a mare (Guerrazzi), tra l’edicola e il muretto che si affaccia sulla spiaggia e sul mare.

L’emblema, con l’effige di Gigi del Golfo (ripreso da un dipinto di Olando Carducci) e con tutti gli stemmi degli otto rioni, accompagna l’inizio e la fine del carnevale. Viene alzata il giorno dell’arrivo del Re, con tanto di note dell’inno italiano suonate dalla banda cittadina Puccini, e poi tolta al termine delle manifestazioni carnevalesche (quest’anno alla chiusura del concorso Vetrine vestite a carnevale).

I custodi della bandiera Rino Magagnini e, da quest’anno, Fabio Apollnari sono rimasti di stucco, quando sono andati per riporre il colorato simbolo carnevalesco. La bandiera era stata portata via e con lei anche la lunga doppia e robusta corda, che è stata tranciata, e che serviva per alzarla a misura giusta.

“Un gesto che si presta a diverse interpretazioni: deve essere condannato; deve indurre i cittadini a segnalare, alle autorità e al comitato, gli autori della ruberia e del vandalismo – spiegano i custodi -. C’ è stato segnalato come anche altre bandiere istituzionali sono oggetto di azioni simili. Ciò può costituire un reato e comunque riamane un’offesa grave nei confronti degli oltre mille volontari grazie ai quali il carnevale vive in città da 53 anni”.