Proposte di legge Fratelli d’Italia, Rossi: «Fila davanti al gazebo, raccolte più di 200 firme»

GROSSETO – “Dopo il successo della scorsa settimana, è continuata anche questa mattina, in piazza Socci, in pieno centro cittadino, la raccolta delle firme da parte di Fratelli d’Italia per le quattro proposte di legge d’iniziativa popolare” spiegano da FdI.

“Elezione diretta del presidente della Repubblica, tetto alle tasse in Costituzione, abolizione dei senatori a vita e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo: queste – spiega Fabrizio Rossi, portavoce provinciale del partito della Meloni – sono le nostre proposte presentate”.

“Si tratta di quattro proposte di legge che rappresentano le battaglie storiche di Fratelli d’Italia e della destra italiana. Anche stamattina – conclude Rossi –, in poco più di tre ore, abbiamo raccolto oltre 200 firme nel nostro gazebo. Un successo davvero importante, segno evidente che il nostro partito è vicino alle istanze che chiedono i cittadini italiani”.