FOLLONICA – Il sindaco di Scarlino Francesca Travison entra nella Lega. L’annuncio arriva direttamente dal commissario nazionale della Lega, Daniele Belotti, oggi pomeriggio in occasione del taglio del nastro della sede del Carroccio a Follonica.

Travison è quindi il terzo sindaco leghista in provincia di Grosseto, dopo Luca Grisanti di Campagnatico e Diego Cinelli di Magliano in Toscana.

di 12 Galleria fotografica inaugurazione sede Lega Follonica









«La mia è una decisione – ha spiegato Travison -, condivisa da tutta la giunta, maturata da mesi perché mi sento parte della Lega da tempo. Credo nel loro programma e nei progetti di far rinascere, oltre all’Italia, anche questo territorio, soprattutto per quanto riguarda l’economia e le piccole imprese».

«Ricordo – aggiunge – la mia difficile campagna elettorale a Scarlino. In questo percorso ho trovato accanto a me degli amici che mi sostengono. Speriamo che tra di noi arrivi presto anche Massimo di Giacinto».

All’inaugurazione della sede in via Bicocchi erano presenti Mario Lolini, deputato della Lega; Andrea Ulmi, segretario provinciale; gli altri due sindaci salviniani Grisanti e Cinelli; Roberto Azzi, responsabile Lega Follonica e Massimo di Giacinto, candidato di centrodestra in corsa per il ballottaggio del 15 marzo. Presenti anche gli onorevoli toscani Manfredi Potenti ed Edoardo Ziello, il consigliere regionale Roberto Biasci ed i senatori del Lazio Umberto Fusco e Gianfranco Rufa.