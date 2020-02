Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 1.049 contagiati, 29 deceduti e 50 guariti

ROMA – Sale a 1.049 il numero di contagiati in Italia e a 29 i deceduti (23 in Lombardia, 2 in Veneto e 4 in Emilia-Romagna). Aumentano anche i guariti, che arrivano a 50. Lo fa saper il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Nella giornata di oggi sono decedute otto persone, sei in Lombardia e due in Emilia Romagna, risultate positive al coronavirus, tutte anziane.

La distribuzione per Regioni dei positivi: Lombardia 615, Veneto 191, Emilia-Romagna 217, Piemonte 11, Liguria 42, Marche 11, Toscana 11, Sicilia 4, Lazio 6, Campania 13, Puglia 3, Bolzano 1, Abruzzo 2, Calabria 1.

Dei 1.049 contagiati, 464 sono isolati nella propria abitazione, 401 sono ricoverati con sintomi (38% del totale) e 105 (10%) si trovano in terapia intensiva.

In totale, sono più di 18mila 500 i tamponi eseguiti in Italia.

Scuole chiuse per un’altra settimana in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. “Misure di prudenza” ha commentato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.