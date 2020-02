tuttoweekend: musica, escursioni, mostre e spettacoli. Tutti gli eventi del fine settimana maremmano

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 28 FEBBRAIO

FOLLONICA – Venerdì 28 febbraio torna al Teatro Fonderia Leopolda “Carrozzeria Orfeo”, con la loro ultima produzione “Cous Cous Klan”. Il programma a questo LINK

Il museo Magma, dal 31 gennaio al 29 febbraio ospiterà una mostra di immagini sulla storia del carnevale follonichese, a cura della Scuola carnevale di Follonica. Venerdì 31 gennaio alle 16.30 sarà inaugurata “Storia del Carnevale”, una mostra di immagini sul Carnevale follonichese, curata dalla Scuola carnevale di Follonica con immagini estratte dall’Archivio multimediale di Pier Vittorio Cacialli della storia del carnevale follonichese. LINK

GROSSETO – “Una ragazza in ballo. Come si diventa supereroi di Milano25″ è il titolo del libro che sarà presentato oggi venerdì 28 febbraio alle 18 alla biblioteca Chelliana in via Mazzini. LINK

La scuola è protagonista del libro “Il professor Ugo Popolizio” di Raffaele Ascheri, fresco di stampa con Effigi, che sarà presentato venerdì 28 febbraio alla libreria QB Viaggi di carta di piazza Pacciardi 1 (ingresso da via Colombo) a Grosseto. LINK

Arriva a Grosseto l’ultimo film diretto da Gianni Di Gregorio che è anche l’ultimo interpretato da Ennio Fantastichini. Da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo al cinema Stella c’è “Lontano lontano” LINK

“Le Furie di Orlando” è uno spettacolo corale di grande impatto emotivo che andrà in scena a Grosseto venerdì 28 febbraio alle 21.00 al Teatro degli Industri nell’ambito della stagione teatrale 2019/2020 promossa da Comune di Grosseto e Teatri di Grosseto. Il programma a questo LINK

La Galleria “IlQuadrivio” ospiterà, a partire dal 25 febbraio, la mostra “Nilo, una storia maremmana” di Nilo Bacherini. L’inaugurazione si terrà martedì 25 febbraio a partire dalle 16.30. La mostra sarà visibile fino all’8 marzo, dalle 16.30 alle 19.30. LINK

“Il progetto totalizzante del negozio Olivetti di Carlo Scarpa” è il titolo della conferenza promossa dalla delegazione Fai di Grosseto, con il patrocinio dell’ordine degli Architetti, che si terrà a Grosseto venerdì 28 febbraio, alle 18, nella sala conferenze della Banca Tema, in corso Carducci 14. LINK

Venerdì 28 febbraio si terrà la terza conferenza del ciclo “Donne e uomini della Riforma protestante in Italia” organizzata dall’Associazione Rosa Parks. L’appuntamento è per le 18.30 alla Chiesa evangelica battista di via Piave, 17. Il programma a questo LINK

Alle 15,30 di venerdì 28 febbraio 2020 nei locali del Museo Diocesano di Grosseto in piazza Baccarini 3 si terrà la conferenza dal titolo ” Il Museo Diocesano di Grosseto. Strumenti di identità, narrazione della comunità e chiara opportunità nel necessario percorso di valorizzazione del patrimonio culturale della Diocesi” organizzata dall’Associazione Amici della Cattedrale. Il programma a questo LINK

Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è Alessandra Barberini, storica dell’arte. LINK

MASSA MARITTIMA – Il 28 febbraio sarà inaugurata la mostra bibliografica di opere sulla Pia de’ Tolomei, “Una donna sempre attuale”. L’appuntamento è per le 16.30 alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima. La mostra sarà aperta fino all’8 marzo. LINK

SABATO 29 FEBBRAIO

FOLLONICA – Gli allievi della Scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica si mettono alla prova con il saggio di Carnevale. L’appuntamento è per sabato 29 febbraio alle 15.30, l’ingresso è gratuito. LINK

Click d’Autore ospiterà sabato 29 febbraio alle 21.30 nella sede del Fotoclub Follonica (Viale Europa 20, c/o Ipsia), il naturalista grossetano Marco Brandi. LINK

Al via la mostra fotografica “La bellezza del vecchio”. Da sabato 22 febbraio l’appuntamento è a Follonica al Casello idraulico in via Roma tutti i giorni fino a domenica 1 marzo, con orario di apertura dalle 16 alle 20. LINK

Il museo Magma, dal 31 gennaio al 29 febbraio ospiterà una mostra di immagini sulla storia del carnevale follonichese, a cura della Scuola carnevale di Follonica. Venerdì 31 gennaio alle 16.30 sarà inaugurata “Storia del Carnevale”, una mostra di immagini sul Carnevale follonichese, curata dalla Scuola carnevale di Follonica con immagini estratte dall’Archivio multimediale di Pier Vittorio Cacialli della storia del carnevale follonichese. LINK

GROSSETO – Arriva a Grosseto l’ultimo film diretto da Gianni Di Gregorio che è anche l’ultimo interpretato da Ennio Fantastichini. Da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo al cinema Stella c’è “Lontano lontano” LINK

La mostra “Sussurri e grida – Viaggio nell’archetipo femminile” aprirà sabato 29 febbraio 2020 alle 17.30, resterà aperta tutti i giorni con orario 17.30 – 19.30, e si concluderà domenica 8 marzo. LINK

Un pomeriggio all’insegna della natura e dell’arte al Museo di storia naturale della Maremma. L’appuntamento con “Disegnare la natura: l’arte di raccontare il mondo naturale con pennelli e colori” è per sabato 29 febbraio alle 17 nella sala conferenza della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, nell’ambito della rassegna “Caffè della scienza”. L’ingresso è libero. LINK

La Galleria “IlQuadrivio” ospiterà, a partire dal 25 febbraio, la mostra “Nilo, una storia maremmana” di Nilo Bacherini. L’inaugurazione si terrà martedì 25 febbraio a partire dalle 16.30. La mostra sarà visibile fino all’8 marzo, dalle 16.30 alle 19.30. LINK

Sabato 29 febbraio alle 18, alla Libreria delle ragazze si terrà la presentazione del libro “Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole” di Vera Gheno. LINK

“Una sera all’opera” con “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”. La rassegna organizzata dall’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” diretto da Antonio Di Cristofano propone il terzo appuntamento della serie: sabato 29 febbraio alle 17 sul palco dell’auditorium “Carlo Cavalieri”. L’ingresso è gratuito. LINK

La scuola di musica Chelli organizza un seminario, in programma sabato 29 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica 1 marzo (9-13) negli spazi del palazzo del Seminario vescovile in via Ferrucci 11, a Grosseto. Scopo del seminario è quello di far conoscere il metodo Bapne, basato sulla body percussion. Il programma a questo LINK

Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è Alessandra Barberini, storica dell’arte. LINK

MASSA MARITTIMA – Il 28 febbraio sarà inaugurata la mostra bibliografica di opere sulla Pia de’ Tolomei, “Una donna sempre attuale”. L’appuntamento è per le 16.30 alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima. La mostra sarà aperta fino all’8 marzo. LINK

MONTEMERANO – Sabato 29 riprendono gli incontri culturali dell’Accademia del Libro di Montemerano (Manciano) con una conversazione di Marilena Pasquali su Jean Michel Folon e la mostra a lui dedicata ai Musei Vaticani “Folon, l’etica della poesia. Tra impegno civile, denuncia e speranza nell’uomo”. Il programma a questo LINK

ORBETELLO – Sabato 29 febbraio gran finale del Carnevaletto da 3 soldi con la proclamazione del Carrissimo 2020 e non solo. Il programma a questo LINK

PORTO SANTO STEFANO – Sabato 29 febbraio alle 18 al Centro Studi Don Pietro Fanciulli, tornerà protagonista Gino Pucci, orbetellano doc, con la presentazione del suo ultimo libro dal titolo “Una vita allo specchio”. LINK