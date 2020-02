Trasferta contro il Follonica Gavorrano per gli Juniores del Grifone. Tutto il programma delle giovanili

GROSSETO – Tre trasferte su quattro gare in programma per il vivaio del Grifone. La gara più interessante è quella degli Juniores nazionali contro i coetanei del Follonica Gavorrano, con l’obiettivo di migliorare il pareggio a reti inviolate dell’andata contro una rivale quasi al completo. Solo un punto separa le due compagini in classifica, con i biancorossi meglio piazzati. Fuori per infortunio Camerlengo mentre Rosi e Castellazzi sono ancora in forse. Assenti per squalifica Ottaviani e Pastore. Fischio d’inizio domani, sabato 29, al Nicoletti di Follonica, alle 15,30.

Derby anche per gli Allievi regionali che domenica alle 10,30 ospiteranno la Nuova Grosseto Barbanella; voglia di riscatto per l’undici di mister Consonni dopo la sconfitta del turno precedente e tanta voglia di riprendere il cammino verso la qualificazione alla Coppa Toscana.

Trasferta all’Albinia per i Giovanissimi provinciali A di mister Pieri che scenderanno in campo sabato alle 15.30; poche novità nella rosa dei grifoncini che non fanno registrare infortuni né rientri. Fuori casa anche i Giovanissimi provinciali di mister Picardi, che sempre sabato ma alle 16,30 si confronteranno con il Venturina con una rosa falcidiata da almeno otto influenzati e ridotta al minimo indispensabile.

Settore giovanile: le partite di sabato e domenica.

Juniores nazionali: Follonica Gavorrano-Us Grosseto, sabato ore 15,30 (Nicoletti, Follonica);

Allievi regionali: Us Grosseto-Nuova Grosseto, domenica ore 10.30 (Palazzoli);

Giovanissimi A: Albinia-Us Grosseto, sabato ore 15.30 (Albinia);

Giovanissimi B: Venturina-Us Grosseto, sabato ore 16,30 (Comunale Mazzola, Venturina).