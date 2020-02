Referendum 29 marzo: le tessere elettorali si ritirano anche allo sportello di Scarlino Scalo

SCARLINO – Si avvicina la data del referendum costituzionale, in programma domenica 29 marzo, e per agevolare il ritiro delle tessere elettorali da parte dei cittadini il Comune di Scarlino mette a disposizione anche l’Ufficio relazioni con il pubblico della frazione di Scalo.

La sede distaccata del municipio scarlinese, che si trova nell’ex scuola primaria di viale Matteotti 18, è aperta tutti i giovedì mattina dalle 11 alle 13.

Per ritirare il documento in quella sede occorre prima chiamare l’Ufficio elettorale al numero 0566 38504. Per il rilascio della tessera è necessario presentare un documento d’identità e consegnare la vecchia tessera elettorale anche se deteriorata: nel caso in cui il documento fosse stato smarrito occorre consegnare una dichiarazione il cui modulo può essere scaricato dalla home page del sito web istituzionale, nella sezione dedicata al referendum.

Oltre alla sede distaccata di Scalo è possibile ritirare il documento all’Ufficio elettorale del municipio di via Martiri d’Istia (primo piano) il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12, il martedì dalle 8.15 alle 10 e il giovedì dalle 14.30 alle 15.30.

Per informazioni i cittadini possono chiamare il numero 0566 38504 o scrivere a i.paradisi@comune.scarlino.gr.it.

Considerato l’alto numero delle tessere da consegnare e la vicinanza delle prossime consultazioni elettorali, l’amministrazione comunale invita i cittadini che hanno necessità di ritirare la scheda elettorale a rivolgersi agli uffici quanto prima, così da evitare tempi di attesa in prossimità del referendum costituzionale.