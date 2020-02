Piano strutturale: disponibile l’avviso pubblico per la partecipazione. Ecco come presentare le istanze

GROSSETO – In seguito all’avvio del percorso partecipativo relativo alla progettazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo comunale, è disponibile l’avviso pubblico che l’Amministrazione riserva per raccogliere le proposte da parte delle associazioni, delle categorie economiche e dei cittadini che risiedono, lavorano, studiano e soggiornano a Grosseto.

Chiunque può presentare le istanze (a carattere propositivo e non vincolante) che saranno poi oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione: l’avviso ha lo scopo di raccogliere le richieste per attuare gli obiettivi e gli indirizzi strategici del piano strutturale e per definire le trasformazioni esterne al territorio urbanizzato.

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri: dando priorità al recupero, alla riqualificazione e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente; valorizzando le ricadute positive sul tessuto sociale ed economico, in termini di occupazione e per la dotazione di servizi di interesse pubblico; valutando le richieste a seconda dei principali contenuti descritti nel documento di avvio: il progetto del territorio in rete, i principi generali, le quattro mappe strategiche nelle quali si riconoscono le connessioni tra indirizzi, obiettivi strategici e programmi del Dup con i contenuti strategici generali del piano strutturale.

Le proposte devono essere composte di: domanda su carta libera con generalità e titolarità delle aree interessate; riferimenti catastali ed ubicazione cartografica dell’area (su estratto dalla carta tecnica regionale); documentazione fotografica dello stato attuale; schema progettuale se necessario per la comprensione della proposta (non più grande di un formato A3); breve relazione (non più di 4 cartelle formato A4) con la descrizione delle finalità e caratteristiche della proposta, con indicazione della destinazione d’uso e del dimensionamento della superficie, degli spazi e dell’attrezzatura pubblica, parametri quantitativi, tempi di attuazione e quadro economico.

Le istanze devono obbligatoriamente pervenire fino al 27 aprile 2020 in modalità cartacea all’ufficio Protocollo comunale o tramite Pec (pdf) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it

L’avviso completo, i prossimi appuntamenti territoriali e tutte le info sono disponibili online sul sito del Comune al seguente indirizzo: https://new.comune.grosseto.it/web/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito del garante comunale dell’informazione e della partecipazione Marta Baici (0564/488693) o all’indirizzo: garante.infopart@comune.grosseto.it