Pandemic virus party, la trovata del locale che fa arrabbiare i cittadini

GROSSETO – «Non mi sembra una cosa su cui scherzare, non in questo momento» è indignata la lettrice che ci ha segnalato l’iniziativa di un locale grossetano per domani, sabato 29 febbraio. Nella locandina, che ci ha inviato, campeggia una grande mascherina, di quelle che adesso sono quasi introvabili, e che in molti usano contro il Coronavirus, e la scritta del nome della serata: “Pandemic virus party”.

«Una cosa veramente di cattivo gusto – prosegue la nostra lettrice – pubblicata sulla pagina Facebook del locale. Il post è accompagnato dalla scritta “mascherina party, aperitivo servito con prima bevuta 10 euro. E se non avete la mascherina ve la forniamo noi. Mi raccomando alle prenotazioni, dobbiamo avere maschere per tutti” come a dire che senza mascherine non si entra».

«Già con la carenza di mascherine per chi ne ha bisogno mi pare assurdo che se ne comprimo per fare una festa in un locale, ma poi il nome scelto per la serata! Veramente una cosa inappropriata». Conclude.

«In un momento così delicato – afferma la Prefettura da noi contattata – l’invito, anche ai privati, è ad un maggiore rispetto della comunità. Il nostro auspicio generale è ad un supplemento di attenzione verso ciò che potrebbe urtare la sensibilità dei cittadini».