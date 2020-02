La Maremma ha un nuovo dottore: Massimiliano si specializza con lode in “Chirurgia orale”

ORBETELLO – Massimiliano Bianchi di Orbetello, già laureato con lode in “Odontoiatria e protesi dentaria” all’Università degli Studi di Firenze, oggi ha conseguito la specializzazione con lode in “Chirugia orale” presso la “Scuola di Chirurgia orale” dell’Università Degli Studi di Firenze, diretta da Paolo Tonelli (anche relatore), discutendo la tesi ” Una revisione sistematica della letteratura confrontando gli short implants Vs standard implants in osso rigenerato, nelle aree latero-posteriori atrofiche di mandibola”.

A congratularsi i genitori Roberto Bianchi e Paola Costagliola, e il fratello gemello Fabio.