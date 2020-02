Mostraci quel che sai fare e vinci i biglietti dello spettacolo Tilt: Noemi Corsini

FOLLONICA – Prosegue il nostro contest per vincere i biglietti dello spettacolo Tilt, l’evento con i migliori artisti e performer del Cirque du soleil. Oggi vi mostriamo il video girato dalla mamma di Noemi Corsini, 13 anni di Follonica mentre si esibisce nel cerchio aereo.

Lo spettacolo Tilt, considerato l’evento dell’anno, sarà messo in scena a Grosseto, al teatro Moderno, giovedì 2 aprile ore 21; venerdì 3 aprile ore 21; sabato 4 aprile ore 17,30 e 21. E’ presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia nata cinque anni fa a Cuneo, dalla passione e dall’intraprendenza del suo fondatore e guida, Gianpiero Garelli, insieme al figlio Alessandro, e che riunisce i migliori artisti del mondo provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque.

Come fare per partecipare e vincere i biglietti: inviaci un video al nostro canale whatsApp numero 334.5212000 con la tua esibizione. Canto, ballo, mimo, acrobazie, giocoleria, skateboard: dai sfogo alla tua fantasia e mettiti in gioco per vincere il circo più bello. Se sei minorenne il tuo video deve essere inviato da un genitore. Il video deve avere una durata massima di 30.