Maggioranza: «Sulla pista ciclabile di Giannella opposizione confusa. Loro avevano perso il contributo regionale»

ORBETELLO – «Comprendiamo che deve essere dura per Luca Aldi e il gruppo Pd vedere questa mole incredibile di opere pubbliche che partono di continuo grazie all’operato dell’attuale Amministrazione comunale» afferma la lista Patto per il futuro.

«Anche sulla pista ciclabile di Giannella sono un po’ confusi. La precedente Amministratore Paffetti è quella che aveva perso il contributo regionale e che aveva fatto scadere il regolamento urbanistico impedendo quindi la procedura per la realizzazione dell’opera».

«Comprendiamo che vedere partire grazie a questa Amministrazione Comunale i lavori di realizzazione della pista ciclabile di Giannella può creare al gruppo PD forte imbarazzo; infatti come per molte altre importanti opere quali cucine alberghiero, nuova scuola elementare di Albinia, nuovo bocciofilo di Albinia, escavo porto di Talamone la precedente Amministrazione aveva dormito sonni profondi» prosegue la nota.

«La procedura di gara per la pista ciclabile di Giannella è regolarmente in corso e a settembre avranno inizio i lavori di realizzazione per evitare disagi a turisti e residenti durante il periodo estivo. Non esiste alcuna problematica di finanziamento a patto che Aldi sappia distinguere un finanziamento Fpv da avanzo vincolato e la differenza tra una manifestazione di interesse e un invito all’offerta. Purtroppo come ormai noto a tutti a Orbetello esiste una opposizione inconcludente e inconsistente».