L’Hc Castiglione accoglie il Follonica B, fermi i campionati delle rose Under

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana hockeystico con in campo la sola serie B, dopo il rinvio delle finali di coppa Italia a Lodi per il problema Coronavirus. Fermi anche tutti i campionati giovanili, per l’Hc Castiglione sarà la prima squadra la sola a scendere in campo.

Avversario di turno sabato al Casa Mora, fischio d’inizio alle 19,30 il Follonica B, sconfitto all’andata a domicilio con il risultato di 9-7. Un derby però da prendere sempre con le molle, vista la presenza di due veterani (oltre che grandi ex della sfida) ancora importanti in pista come Riccardo Salvadori e Luca Matassi, che guideranno una pattuglia di giovani azzurri follonichesi di belle speranze. In casa Castiglione, oltre al convalescente dopo l’operazione al ginocchio Gabriele Astorino che sta recuperando da un intervento al menisco, da segnalare un problema muscolare all’adduttore per Matteo Biasetti, che lo fa essere in dubbio per l’incontro. Il tecnico Raffaele Biancucci non ha ancora diramato le convocazioni proprio perché vuole sincerarsi bene delle condizioni del giovane atleta follonichese. Nell’altro incontro di giornata a Siena si sfidano la formazione locale e il Cp Grosseto, fanalino di coda e ancora a zero punti in classifica.