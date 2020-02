L’almanacco del Giunco: il 28 febbraio si conclude la Guerra del Golfo e Benedetto XVI si dimette

GROSSETO – Venerdì 28 febbraio, san Romano abate, il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 18.00. Accadeva oggi:

202 a.C. – Con l’incoronazione di Gao Zu iniziano i quattro secoli di dominazione della dinastia Han sulla Cina.

457 – L’imperatore romano d’Oriente Leone I nomina i generali dell’Impero d’Occidente Ricimero e Maggioriano, responsabili della morte dell’imperatore Avito, magistri militum.

628 – A causa della grande sconfitta nella Lunga guerra contro l’Impero bizantino (602-628), l’imperatore persiano Cosroe II è giustiziato per ordine del figlio Kavadh II.

870 – Termina il Concilio di Costantinopoli del 869–870.

1525 – Il Re azteco Cuauhtémoc viene fatto giustiziare all’alba da Hernán Cortés.

1700 – In Svezia il 28 febbraio è seguito dal 1º marzo, creando così il Calendario svedese.

1784 – John Wesley istituisce la Chiesa metodista.

1854 – Il Partito repubblicano viene fondato a Ripon, nel Wisconsin.

1861 – Il Colorado viene organizzato come territorio degli Stati Uniti.

1897 – Ranavalona III, ultima regina del Madagascar, è deposta dai francesi.

1922 – L’Egitto ottiene l’indipendenza.

1933 – In Germania viene approvato il Decreto dell’incendio del Reichstag, il giorno dopo l’incendio del Reichstag.

1935 – Wallace Carothers prepara per la prima volta il nylon.

1947 – Incidente di Taiwan: inizia una rivolta popolare contro la Repubblica di Cina.

1952 – Si chiudono i VI Giochi olimpici invernali a Oslo.

1953 – Alfred Jodl, condannato e impiccato nel processo di Norimberga, è riabilitato postumo.

1954 – Viene messa in vendita la prima televisione a colori a New York.

1960 – Si chiudono gli VIII Giochi olimpici invernali a Squaw Valley, California.

1980 – L’Andalusia proclama la sua autonomia tramite un referendum.

1983 – L’ultimo episodio di M*A*S*H viene trasmesso negli Stati Uniti, divenendo l’episodio televisivo più visto della storia, con un numero di spettatori superiore ai 100 milioni.

1986 – Olof Palme, primo ministro svedese, viene assassinato a Stoccolma.

1988 – A Calgary, in Canada, si chiudono i XV Giochi olimpici invernali.

1991 – Si conclude la Guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait.

1997 – Un terremoto nel nord dell’Iran provoca più di 3mila morti.

2013 – Alle ore 20 CET ha inizio la Sede vacante (con la chiusura del portone del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo), in quanto diventa effettiva la rinuncia di Papa Benedetto XVI, annunciata l’11 febbraio 2013; Benedetto XVI si trasferisce temporaneamente a Castel Gandolfo dove risiederà prima di ritirarsi in un monastero di clausura in Vaticano.

