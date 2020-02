La Fight Gym si apre anche al ju jitsu: buon esordio per i giovani Massai, Serrao e Cipolletti

GROSSETO – Non solo pugilato alla palestra Fight Gym Grosseto, che si è allargata anche ad altre discipline sempre nell’ambito delle arti marziali. Lo scorso fine settimana, presso il palazzetto Palavinci di Montecatini Terme, la società grossetana di via Della Repubblica ha esordito nella lotta a terra e di Kata sia a mani nude che con armi, partecipando alle gare per bambini e ragazzi dai 5 anni fino ai 15 anni.

Alla gara hanno partecipato per la prima volta gli atleti della Fight Gym settore Ju-Jitsu “Scuola Ju-Jitsu Grosseto” accompagnati dal loro maestro Marco Buzzetti. I giovani alla prima esperienza agonistica hanno avuto risultati positivi, infatti Vittorio Massai di 9 anni si è aggiudicato il primo posto nella specialità della lotta, Sofia Serrao di 13 anni si è piazzata al secondo posto sempre nella lotta e Johan Cipolletti ha offerto nel complesso una buona prestazione nella specialità dei Kata a mani nude.