Il Coronavirus condiziona anche l’Atlante, in campo la rosa femminile e gli Under 19

GROSSETO – Spettacolo e agonismo ridotti in casa Atlante a causa del Coronavirus. Posticipata la trasferta contro il Cus Ancona, valida per la diciottesima di campionato, per la prima squadra maschile di serie B, mentre scenderanno regolarmente in campo la rosa femminile della serie C regionale, pronta alla sfida casalinga contro l’ultima Mattagnanese, e gli Under 19, che se la vedranno contro il Città di Massa in trasferta. Fischi d’inizio rispettivamente stasera e domenica mattina alle 11,30.