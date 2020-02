I numeri delle scommesse e del betting online

Photo by Chris Liverani on Unsplash

Durante questi ultimi anni il mercato delle scommesse sportive è cresciuto in maniera esponenziale. Un settore sempre più apprezzato dai giocatori italiani che, secondo i dati AGIMEG, ha registrato un’ulteriore crescita nell’anno passato, con una spesa in aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente, buona parte del quale attribuibile al mese di dicembre, con una crescita ben del +123%.

Da quando internet si è diffuso in maniera capillare e il betting è diventato accessibile in ogni momento e in ogni luogo, le preferenze degli italiani in tema di scommesse sportive si sono spostate sempre più sul web. Se fino a qualche decennio fa, infatti, scommettere da casa tramite il proprio computer o addirittura con un cellulare sembrava impossibile, oggi è diventato indispensabile per tutte le piattaforme offrire ai propri utenti la possibilità di giocare utilizzando un dispositivo mobile, fornendo facilità d’utilizzo, velocità, affidabilità e una grafica accattivante, fattori che influenzano fortemente la scelta dei giocatori tra un’applicazione all’altra.

Il sempre maggior successo delle scommesse online, oltre alla facile accessibilità, è certamente dato dalla varietà delle offerte proposte: le piattaforme online permettono ai giocatori di scommettere su un gran numero di eventi sportivi, di leghe e di mercati, offrendo un’ampia scelta in grado di soddisfare le esigenze e lo stile di ciascun giocatore.

Un altro elemento che rende sempre più interessanti le scommesse online è la possibilità di accedere ai bonus di benvenuto, proposti in varie forme e di ammontare differenti. Aprendo un conto scommesse con un bookmaker online, infatti, i nuovi giocatori possono accedere al bonus sul primo deposito, cioè una cifra omaggio fissa o in percentuale sulla somma versata dopo l’iscrizione, o al bonus sulla prima scommessa, una cifra omaggio correlata all’importo della giocata effettuata subito dopo l’apertura del conto, o ancora al bonus cashback, ovvero un rimborso sulle scommesse perse, sulle perdite nette (la differenza tra il denaro vinto e quello investito) o sulle spese totali.

Un ultimo fattore che ha reso sempre più interessanti le scommesse online è anche la soluzione del live, che sta influenzando fortemente il mercato. Si tratta di un’opzione che consente al giocatore di entrare nel vivo della scommessa, puntando su calcio, ma anche basket, tennis e moto GP, il tutto rigorosamente dal vivo, in tempo reale. Il player si cimenta quindi con la capacità di leggere la gara in corso, al contrario delle scommesse classiche che si basano sulla predizione del risultato. Una difficoltà maggiore che rende il gioco più avvincente ma che aumenta anche le possibilità di vittoria, se si adottano le tecniche giuste.

Le stime suggeriscono che entro il 2022 il numero di giocatori e di bookmakers aumenterà ancora tramite il circuito delle scommesse online, grazie alla possibilità offerta agli utenti di fare le proprie giocate comodamente da casa, anche durante l’evento sportivo, ed effettuare transazioni di denaro rapide, sicure e immediate.