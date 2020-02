Guida con patente falsa e senza assicurazione. Denunciato

CINIGIANO – Un uomo di 72 anni è stato denunciato per essere stato trovato con patente falsa e su un’auto senza assicurazione.

Due giorni fa l’uomo è stato fermato dai carabinieri di Cinigiano mentre stava percorrendo una strada del comune. Dal controllo è emerso che l’auto era senza assicurazione ed è stata sequestrata.

L’uomo ha esibito patente bulgara, paese di cui l’uomo è originario, anche se vive a Grosseto.

Il documento ha però insospettito i militari che hanno fatto un controllo più approfondito da cui è emerso che l’uomo era senza patente dal 93, da quando gli era stata revocata, ed aveva a carico già ripetute infrazioni per guida senza patente e uso di documento falso.

Effettuati gli accertamenti internazionali, la patente esibita è risultata intestata ad un’altra persona ed era dunque falsa. Per questo è stato immediatamente denunciato per “Uso di atto falso”.

Già nel 2018 era stato sanzionato e denunciato dalla Polizia municipale di Grosseto per analoghi illeciti, così come nel 2014, 2012 e nel 2008, sempre per guida senza patente.