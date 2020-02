Coppa, gli Under 18 della Gea in cerca di riscatto contro l’ultima Sancat. Le altre giovanili

GROSSETO – Tre le rose giovanili della Gea Basketball impegnate in questo fine settimana. La Sposta-Menti Grosseto cerca il riscatto nella seconda giornata della Coppa Toscana Under 18, facendo visita lunedì alle 21,15 al fanalino Sancat Firenze. I ragazzi di Pablo Crudeli vogliono dimenticare il ko contro i Jokers Firenze, maturato nella ripresa. La classifica dopo la prima di ritorno: Galli Terranuova 14; Laurenziana e Virtus Siena 10; Sposta-Menti Grosseto 8, Jokers Firenze e Mens Sana Siena 6; Costone Siena 4; Sancat Firenze 2. I grossetani hanno una partita in meno, quella in casa della Laurenziana, che verrà recuperata il 21 marzo.



Gli Under 15 di Alessandro Goiorani ricevono domenica alle 9,30 il Banco Sardegna Pielle Livorno, mentre le Under 14 di Luca Faragli cercano la terza vittoria consecutiva ospitando domenica alle 11 la capolista P.F. Pisa, a quota sei punti con tre vittorie e una sconfitta. Turno di riposo per gli Under 13 che esordiranno nella fase il 7 marzo nel derby con la Pallacanestro Grosseto Team 90.

Le Under 16 di Andrea Ciolfi hanno rimandato al 20/4 la sfida interna con la Pall. Massa. Torneranno in campo il 7 marzo contro il Pistoia Basket Junior.