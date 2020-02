Elezione del presidente e abolizione dei senatori a vita: continua la raccolta firme di FdI

GROSSETO – “Saremo in piazza anche sabato 29 febbraio, con gazebo presidiati da nostri iscritti e simpatizzanti, per raccogliere le firme su quattro importantissime proposte di legge d’iniziativa popolare, che presenterà il nostro partito”. Lo scrivono, in una nota, il coordinamento provinciale di FdI.

“Elezione diretta del presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo – spiegano da Fratelli d’Italia –: sono queste le quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni, nelle quali siamo impegnati in modo significativo”.

“Nella giornata di sabato 29 febbraio – proseguono – saremo presenti a Grosseto in piazza Socci, nel cuore della nostra città dalla mattina alle 10.30. Inoltre, altri gazebo saranno istallati, a Orbetello e a Follonica”.

“Inoltre, è aperta la campagna del tesseramento 2020 – concludono da FdI -. La nostra sede provinciale in via Tagliamento sarà aperta ogni mercoledì, dalle 17 alle 19 per firmare le adesioni”.