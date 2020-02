Follonica Gavorrano, venti rose giovanili in campo nel weekend. Derby contro il Grosseto per gli Juniores

FOLLONICA – Derby maremmano tra gli Juniores nazionali di Follonica Gavorrano e Us Grosseto. Un duello atteso tra le due vicine di casa, divise in classifica da appena un punto. I biancorossi di Luca Angeli sono a 22 dopo il pirotecnico 3-3 contro la Sangiovannese, i biancorossoblù di Giulio Biagetti sono rimasti a 21 dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Aglianese. Tutto lascia insomma prevedere una partita all’insegna dell’equilibrio, a tutto vantaggio degli spettatori del Capannino, che potranno assistere ad una buona gara, tra le due squadre più importanti della provincia. All’andata è finita 0-0.

“In gare come queste – dice il mister del Follonica Gavorrano Giulio Biagetti – non c’è bisogno di particolari raccomandazioni. Per i nostri ragazzi che provengono dal capoluogo è un derby sentitissimo che cercheranno di onorare nel migliore dei modi. Anche in questa settimana ci siamo allenati benissimo e ma mi auguro che la squadra riporti la voglia di giocare e la cattiveria agonistica anche nella partita con il Grosseto e possa riuscire finalmente a muovere nuovamente la classifica”.

Mister Biagetti avrà nuovamente a disposizione Cavallini, che ha scontato la squalifica, Barlettai e Righini. Indisponibile invece l’attaccante Vincenzo Mistretta. Fra i biancorossi fuori per squalifica Ottaviani e Pastore. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15,30 al Nicoletti di Follonica.

Il programma della 22esima giornata: Aglianese-Aquila Montevarchi, Fezzanese-Tuttocuoio, Follonica Gavorrano-Us Grosseto, Ghivizzano-Pontedera, Lucchese-San Donato Tavarnelle, Real Forte Querceta-Seravezza Pozzi, Sangiovannese-Ponsacco.

La classifica: Aquila Montevarchi 44 punti, Sangiovannese 43, Aglianese e Ghivizzano 35; Real Forte Querceta e San Donato Tavarnelle 33; Fezzanese 28; Seravezza Pozzi 25; Us Grosseto 22; Follonica Gavorrano 21; Ponsacco 20; Lucchese 14; Tuttocuoio 2. Fuori classifica: Pontedera 21.

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni giovanili biancorossoblù e dei Leoni di Maremma. Complessivamente saranno venti le squadre che scenderanno in campo tra sabato e domenica. Gli Allievi provinciali 2003, dopo il chiaro successo contro la Giovanile Amiata, che ha permesso di agganciare l’Argentario al secondo posto con 32 punti, riceve la visita, domenica alle 10 al “Varese Bertini” di Bagno di Gavorrano, del Braccagni. In trasferta domenica a Roccastrada contro la Virtus Maremma gli Allievi interprovinciali di Luca Grossi. Turni esterni sabato, invece, per i due team Giovanissimi. I provinciali di Giacomo Ricca affrontano il Marina sul campo del Cristo, mentre i 2006 di Patrizio Marconi fanno visita all’Academy Livorno con l’obiettivo di riprendersi il primato del girone, lasciato a Grosseto e Venturina dopo il pareggio contro il Picchi.

Ricco il programma degli Esordienti. I 2007 A se la vedono domenica alle 9,30 al Nicoletti contro la Nuova Grosseto Barbanella B, i 2007 B giocano invece sabato in via Australia contro la Nuova Grosseto. Il Follonica Gavorrano 2008 A sfida domenica alle 11 al Nicoletti la Nuova Grosseto, i 2008 B sono sabato in via Calabri a Grosseto contro l’InvictaSauro, mentre i 2008 C vanno sabato ad Albinia.

I Pulcini 2009 A ricevono domenica alle 10,30 al Nicoletti il MassaValpiana, mentre i 2009 C sono ospiti sabato del Paganico. Sabato alle 16 il Nicoletti di Follonica è teatro della gara dei Pulcini 2010 A contro il Marina Calcio. I 2010 B giocano sabato al Cristo contro il Marina B, mentre i 2010 C sono impegnati domenica in via Australia contro Nuova Grosseto Barbanella B.

Nel campionato Primi Calci i 2011 A dei Leoni di Maremma ospitano domenica alle 9,40 la Virtus Maremma, sabato i 2011 B sono di scena a Monterotondo contro la Boracifera; i 2011 C sfidano la Virtus Maremma domenica allo “Scirea” di Ribolla.

La squadra Primi Calci 2012 dei Leoni di Maremma sabato è stata invitata al 1° torneo Carnevaletto da Tre Soldi di Orbetello. Al sussidiario di via Morandi di Bagno di Gavorrano andrà infine in scena un raggruppamento Figc dei Piccoli Amici 2013 e 2014.