Coronavirus: ecco tutte le misure precauzionali attivate dalla Asl

GROSSETO – L’Azienda Usl Toscana sud est fa il punto sulle misure precauzionali attivate per contenere la diffusione del Coronavirus, riguardanti l’accesso dei pazienti ai presidi ospedalieri e ad alcuni servizi della provincia di Grosseto.

Prenotazioni e disdette

Si ricorda che oltre tramite gli sportelli al pubblico CUP, si può prenotare o disdire visite ed esami chiamando il call center ai numeri 800 500 483, gratuito da rete fissa o 0564 972191 da telefono cellulare, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 12; oppure utilizzando il servizio di prenotazione online al link https://prenota.sanita.toscana.it/; o ancora presso le farmacie comunali o private aderenti al sistema.

Continuità assistenziale

In relazione alla continuità assistenziale (ex Guardia Medica) si comunica che l’accesso agli ambulatori presenti nel territorio aziendale non sarà più diretto, ma mediato dalla telefonata al centralino della Continuità assistenziale di riferimento territoriale. Questo per evitare il sovraffollamento nella sala di attesa e per permettere al medico presente nella sede di effettuare la valutazione del singolo caso con triage telefonico.

I presidi ospedalieri

Per quanto riguarda gli ospedali, per favorire la massima sicurezza dei visitatori e dei pazienti, gli accessi saranno presidiati da personale che inviterà chi entra a prendere tutte le precauzioni utili per prevenire qualunque infezione. L’Azienda raccomanda comunque di limitare l’entrata di accompagnatori e visitatori.

Per permettere questa organizzazione è stato necessario selezionare solo alcuni dei molti ingressi presenti nelle strutture. L’ingresso è consentito quindi solo dal Pronto Soccorso, in caso di emergenza, e dai seguenti accessi:

Ospedale Grosseto

Pronto Soccorso h 24 con pre-triage

Entrata principale presso il piano piastra (accanto al bar) con check point dalle 7 alle 20

Entrata nuova blocco ospedaliero con check point (lato parcheggio) dalla 7 alle 20

accesso controllato per fornitori e accesso tramite check point anche per associazioni

Ospedale Massa Marittima

Pronto Soccorso h24 con pre-triage

Ingresso principale dello stabilimento con check point dalle ore 7 alle 20

Ospedale Castel del Piano

Pronto Soccorso h24 con pre-triage

Entrata principale con check point dalle 7 alle 20

Ospedale Orbetello

Pronto Soccorso h24 con pre-triage

Entrata principale con check point, dalle 8 alle 20

Ospedale Pitigliano

Pronto Soccorso h24 con pre-triage

Entrata principale con check point, dalle 8 alle 20

Al termine dell’emergenza saranno ripristinate le consuete modalità organizzative. L’Azienda ringrazia tutti per la collaborazione.