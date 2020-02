Coronavirus, 821 contagiati: ma la metà non ha bisogno di cure in ospedale

GROSSETO – È salito a 821 il numero dei contagiati da Coronavirus in tutta Italia, ma solo la metà è stata ricoverata, il resto, 412 persone, hanno contratto una forma totalmente asintomatica o con disturbi lievissimi per cui non è richiesta l’ospedalizzazione ma è sufficiente l’isolamento domiciliare. A dirlo il capo della protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa per fare il punto sul Coronavirus.

21 le persone decedute sino ad ora. Tre nella giornata di oggi. Si tratta di tre persone anziane, ma come ha tenuto a precisare Borrelli, «Erano affette da Coronavirus ma non è ancora chiaro se sia stata questa malattia ad ucciderli».

Delle persone ricoverate 64 si trovano in terapia intensiva, mentre 46 sono i malati guariti sino ad oggi.