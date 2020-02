Ciclismo: Follonica si prepara ad accogliere la Tirreno Adriatico 2020 con incontri e manifestazioni

FOLLONICA – Follonica si prepara ad accogliere la Tirreno-Adriatica 2020, che toccherà la città del golfo il 12 marzo (arrivo della seconda tappa) e 13 marzo (partenza della terza tappa). Il Comitato di Tappa, con varie collaborazioni, organizza eventi collaterali, per sportivi e non solo, già da lunedì 2 marzo.

Per introdurre la corsa che animerà la città nelle giornate del 12 e 13 marzo, Follonica sta organizzando incontri pubblici di grande interesse e manifestazioni collaterali che attireranno gli amanti della bici e dello sport in genere.

Lunedì 2 marzo, alle 17.30 all’ex Casello idraulico di via Roma, il comitato Tappa, in collaborazione con Asd Impero e Croce Rossa Italiana Follonica, organizza l’incontro pubblico ” Il Primo Soccorso nelle attività sportive Out door”. Interverranno gli operatori sanitari della Cri Follonica e Ferdinando Caprio (presidente Asd Impero ). Modera l’incontro Aldo Pacini.

Martedì 3 marzo, alle 17.30 all’ex Casello idraulico di via Roma, il comitato Tappa, in collaborazione con Ricceri Rent Bike e Super Natural Bikepoint Follonica organizza l’incontro pubblico “La E-bike nel ciclismo degli anni 2000″.

Interverranno Iacopo Ricceri, meccanico professionista, Michele Finocchioli, meccanico professionista, Andrea Pelletti , costruttore E-Bike, Giovanni Riccio, agente Car Pel. Modera l’incontro Aldo Pacini.

Mercoledì 4 marzo alle 17.30 all’ex Casello idraulico di via Roma, il comitato Tappa, in collaborazione con Ciclosport Donoratico e Centro Medico Galileo Follonica, organizza l’incontro pubblico “Il posizionamento in bici nel ciclismo degli anni 2000″.

Interverranno Alessandro Riparbelli, fisioterapista, Federico Riparbelli, fisioterapista, Fabio Ferrari, osteopata, Niccolò Dezi, laurendo in Scienze motorie, Riccardo Carpentieri, meccanico professionista. Modera l’incontro Aldo Pacini

Gli incontri sono aperti al pubblico.

Grazie alla collaborazione del Centro Commerciale Naturale Follonica, dal 7 al 13 marzo si terrà un concorso per vetrine, che saranno per l’occasione allestite sul tema “La bicicletta”, con premiazione di quella che risulterà la più bella il 13 Marzo in piazza Guerrazzi, proprio in occasione della partenza della terza tappa.

Inoltre, in collaborazione con Collezionisti di Follonica e della Maremma, dal 9 al 13 Marzo 2020 al Casello Idraulico è allestita una “Mostra di bici d’Epoca” con i seguenti orari di apertura:

lunedì 9 Marzo dalle 16,00 alle 20,00

martedì 10 Marzo dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00

mercoledì 11 Marzo dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20’00

giovedì 12 Marzo dalle 10,00 alle 13,00

venerdì 13 Marzo dalle 16,00 alle 20,00

In ultimo, il 12 marzo, nella zona di arrivo della seconda Tappa della Tirreno Adriatica 2020, in via della Repubblica dalle 14,30 alle 15,30 in collaborazione con la Filarmonica Giacomo Puccini, con il Carnevale Follonichese e con Asd Mtb Gavorrano e Asd Mtb Santa Fiora, una avvincente sfilata di intrattenimento in attesa dell’arrivo dei corridori.