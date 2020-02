Atleti maremmani fra i seicento partenti della Granfondo dell’Etruria Meridionale

GROSSETO – Arriveranno da Grosseto e provincia molti dei partecipanti della Granfondo dell’Etruria Meridionale che si terrà a Civitavecchia il 22 marzo. La gara cicloamatoriale attraverserà quindici località della costa tirrenica laziale e parte del viterbese, lungo un percorso di 120 chilometri. Sui 600 corridori in partenza molti arriveranno dalla Toscana, in particolare dalla Maremma, per tradizione a forte vocazione ciclistica.

“L’idea che abbiamo proposto è quella di una Granfondo per equipaggi, che non esisteva prima di oggi – ha spiegato l’organizzatore Claudio Terenzi – Pedalare tutti insieme in squadre composte da quattro corridori ci permette di premiare di più l’agonismo condiviso piuttosto che il singolo partecipante. Attraverseremo quindici comuni durante la gara, al fine di far conoscere le bellezze del territorio. Inoltre, da quest’anno il Team Bike Terenzi può vantare una squadra giovanile, che prenderà parte a delle gare molto importanti fino alla categoria Juniores, e per noi questa è un’ulteriore motivazione per organizzare un grande evento”.