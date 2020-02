Taccuino elettorale: ecco gli appuntamenti per il ballottaggio di Follonica

FOLLONICA – Torna il taccuino elettorale in vista dell’appuntamento con le urne per il ballottaggio di domenica 15 marzo 2020, uno spazio che il nostro quotidiano dedica al calendario delle iniziative dei candidati.

Venerdì 28 febbraio

Andrea Benini – E’ in programma domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 17, alla Pizzina di via Raffaele Sanzio, l’incontro con i cittadini del quartiere Capannino.

“Tra i tanti argomenti che affronteremo insieme – spiega Andrea Benini – parleremo anche dell’inizio dei lavori al parcheggio della piscina, che vedranno oltre 2000 metri quadri pavimentati con le betonelle, mattonelle ad hoc per interventi esterni, più gradevoli dell’asfalto. E poi del passaggio ciclopedonale per raggiungere gli impianti della zona in bici, o ancora della futura istallazione dell’impianto di videosorveglianza predisposto nell’area”.

Un’area sicuramente di pregio per lo sport cittadino, vista la presenza dei tanti impianti sportivi, ma che sarà presto anche uno snodo culturale per la città vista la realizzazione del nuovo polo scolastico.

“E poi l’uscita dei ragazzi dalle discoteche: un problema – continua Benini – che abbiamo in parte risolto nella così detta parte alta, grazie all’installazione della rete, ma che deve essere fronteggiato anche grazie a una maggiore presenza delle forze dell’ordine”.

Intanto si raccolgono adesioni per la cena sostegno del candidato sindaco di centrosinistra in programma venerdì 5 marzo al Camping Il Veliero di Follonica. Per prenotare basta chiamare il numero 335.7697168.