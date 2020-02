GROSSETO – Un uomo è stato investito questa mattina in via Giusti, nel quartiere di Barbanella, a Grosseto. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa e dall’auto medica. L’incidente è avvenuto davanti al piazzalone di via De Amicis.

I sanitari e gli operatori del 118 lo hanno intubato, trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto e da qui il paziente è stato trasportato a Siena, all’ospedale Le Scotte, con l’elisoccorso Pegaso due.

Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Grosseto che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.

Nella stessa zona, ad ottobre, un uomo era morto, investito mentre attraversava la strada.