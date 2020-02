Dall’Inghilterra 30 supporter per sostenere il Grifone. Sabato festa tra tifosi

GROSSETO – L’emozione per il sorpasso sul Monterosi fu tanta che li portò a sventolare la bandiera biancorossa sul Tower Bridge di Londra. Stavolta, dopo il pareggio con la Sangiovannese, sono pronti a prendere l’aereo e venire direttamente in Curva Nord a sostenere con la voce il Grifone maremmano. Stiamo parlando della trentina di tifosi britannici (tra ragazzi inglesi, scozzesi e irlandesi), che ormai da anni tifano Grosseto e seguono tramite social l’esito delle gare. Stavolta però l’occasione è di quelle ghiotte, e così si sono organizzati per esserci e sabato prossimo saranno in Maremma.

Pronta la risposta da parte della Curva nord maremmana, che ha organizzato per questo sabato una sera da ricordare: si partirà alle 18.30 con l’aperitivo in piazza del sale, al quale sono invitati tutti i tifosi biancorossi, per continuare poi con la cena al ristorante Parco dei principi, dietro lo stadio Zecchini. Domenica, invece, la delegazione si ritroverà con i tifosi grossetani alle ore 12 per il consueto pranzo pre partita accanto allo Zecchini, per poi entrare in Curva Nord e fare il tifo per il Grifone maremmano.

Una novità e una ventata di colore che porterà ancora più entusiasmo per la difficile partita di domenica contro lo Scandicci, che il Grosseto giocherà purtroppo senza Moscati, che dovrebbe recuperare per Cannara, ma che sarà un crocevia importantissimo per riuscire a mantenere il vantaggio sul Monterosi e quindi la vetta della classifica.

Continua la prevendita dei biglietti sia online sul circuito Ciao Tickets (basta cercare la sezione sport e successivamente cliccare sulla voce Us Grosseto 1912 per poter scegliere il tipo di biglietto) sia nei punti vendita del circuito: Totoricevitoria Franci; Tabaccheria Stolzi; Habanera Cafè; edicola viale Einaudi; edicola piazza della Vasca; edicola via Monterosa. I biglietti si potranno acquistare domenica allo stadio a partire dalle ore 13 in biglietteria (tra la Curva Nord e la Tribuna).

Bambini e ragazzi fino ai 14 anni entrano gratis; ingresso 5 euro in Curva Nord per i genitori dei ragazzi che fanno parte delle “scuole calcio della provincia” mentre alle società sarà regalato un ingresso omaggio ogni 5 bambini (i biglietti per gli accompagnatori dei ragazzi delle scuole calcio sono vendibili solo allo stadio il giorno della partita, facendone richiesta alla società, mentre i ragazzi dovranno presentarsi allo stadio con la divisa della propria società); 2 euro, invece, l’ingresso in Curva Nord per gli studenti delle superiori e gli studenti universitari.

Questi, invece, gli altri prezzi dei settori:

Curva Nord: intero 10 euro, ridotto (donne, over 60, ragazzi 14-18) 8 euro.

Tribuna laterale Nord e Sud: intero 12 euro, ridotto (donne, over 60, ragazzi 14-18) 10 euro.

Poltroncine: intero 17 euro, ridotto (donne, over 60, ragazzi 14-18) 12 euro.

Tribuna Vip: prezzo unico 25 euro.

Invalidi e bambini sono i 14 anni: gratis.