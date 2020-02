Coronavirus: sta condizionando le vostre abitudini? Ecco come avete risposto al nostro #InstaPoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

Negli ultimi tempi il diffondersi del Coronavirus nel nostro Paese ha alimentato in molti la preoccupazione, che talvolta si è trasformata in vero e proprio panico. Molte persone, non soltanto nelle zone colpite da contagi, hanno letteralmente stravolto le loro vite per paura del virus: supermercati presi d’assalto, cinema, teatri e ristoranti vuoti, strade deserte.

Nella nostra città al momento non sono stati registrati contagi, ma volevamo capire se nonostante questo, la paura avesse attecchito ugualmente. Secondo il nostro #InstaPoll i grossetani non si sono lasciati intimorire dal virus, o comunque non al punto di esserne condizionati nella vita quotidiana.

A fronte di un 76.3% che sembra non essere preoccupato in merito alla questione Coronavirus, solo il 23,7% dei votanti dice di aver parzialmente cambiato abitudini per paura del contagio,

Le precauzioni risiedono principalmente nell’evitare luoghi affollati e limitare gli spostamenti, specie nelle grandi città. I più prudenti sembrano essere spaventati anche dai mezzi di trasporto pubblico, come treni o autobus, e in alcuni casi rinunciano persino a mangiare al ristorante o ad andare in palestra.

Per quanto riguarda la questione supermercati, la nostra città sembra essere scampata alla corsa alle provviste, solo l’8,1% dei votanti dice di aver fatto scorte, perlopiù di acqua, prodotti a lunga conservazione, latte, farina e carta igienica.

Questo è quanto emerge dal nostro sondaggio: tutto sommato possiamo dire che la situazione è, almeno per il momento, assolutamente sotto controllo.