Coronavirus: positivo un calciatore di una squadra di C. Primo caso in provincia di Siena

PIANCASTAGNAIO (SI) – Un calciatore della squadra di serie C è risultato positivo al test del Coronavirus. L’atleta è residente in provincia di Siena è attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive delle Scotte.

Dopo aver accusato uno stato febbrile in questi giorni non aveva giocato la partita di domenica scorsa e si era inoltre volontariamente messo in quarantena a casa sua. I medici hanno in seguito deciso di sottoporlo al tampone il cui esito positivo è arrivato stanotte. Un’ambulanza lo ha quindi prelevato dall’abitazione per trasferirlo in ospedale. Le sue condizioni sarebbero buone. È il primo caso confermato nella provincia di Siena.

Le partite casalinghe della squadra di serie C del giocatore positivo al Coronavirus, vengono disputate allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. L’ultima partita interna della Pianese è stata il 9 febbraio e la prossima sarà contro il Siena l’8 marzo.