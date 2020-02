Coronavirus: l’intera squadra della Pianese in quarantena

FIRENZE – Dopo il caso del calciatore positivo al Coronavirus, l’intera squadra della Pianese, la società che milita in serie C, è stata messa tutta in quarantena.

A comunicarlo il sindaco di Livorno Luca Salvetti margine del consiglio comunale di oggi durante il quale il primo cittadino labronico ha spiegato che tra i calciatori della società di Piancastagnaio c’è anche un ragazzo livornese. Il ragazzo ha 21 anni, sta bene ed è stato messo in isolamento.

Il ragazzo residente a Siena di 22 anni, risultato poi positivo, sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove si trovava in ritiro con la squadra, con cui il giorno successivo avrebbe dovuto giocare.

Non ha giocato perché la mattina la febbre è salita. La squadra è rientrata a Piancastagnaio, mentre lui è rientrato autonomamente a casa. Mercoledì mattina gli è stato fatto il tampone a domicilio, che durante la notte ha dato un primo esito positivo. Dalle prime ore di stamattina è ricoverato all’ospedale delle Scotte, a Siena, in isolamento. È in buone condizioni di salute.

Le partite casalinghe della squadra di serie C del giocatore positivo al Coronavirus, vengono disputate allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. L’ultima partita interna della Pianese è stata il 9 febbraio e la prossima sarà contro il Siena l’8 marzo.