Coronavirus, Forza Italia: «Il nostro più grande grazie va al personale sanitario»

GROSSETO – “In questi giorni in cui il nostro Paese è colpito dall’emergenza Coronavirus, Forza Italia non può che rivolgere un pensiero di apprezzamento e stima a tutto il personale sanitario (medici, infermieri ed oss), impegnato a garantire assistenza nei confronti dei pazienti e di tutti gli utenti che si presentano ai Pronto soccorso”.

Con queste parole, il coordinatore provinciale del partito azzurro, Sandro Marrini, sottolinea la professionalità e il grande senso del dovere dimostrato dagli operatori del comparto sanitario in un momento delicato non solo per l’Italia, ma anche per la Toscana e la Maremma.

“Fortunatamente, non si registrano casi di Coronavirus in provincia di Grosseto – spiega Marrini -, ma ciò non significa che il personale infermieristico e medico non viva anche nelle nostre zone giorni di tensione e di profondo impegno per monitorare eventuali ‘situazioni di interesse’, così vengono definite dalla Asl, relative all’ipotetica presenza del virus. Forza Italia ha da tempo sottolineato come il numero di medici, infermieri e Oss sia inferiore rispetto al numero dei cittadini che vivono in Maremma e agli accessi ai pronto soccorso dei nosocomi del Grossetano. A maggior ragione, in questa particolare emergenza che attraversa l’Italia, mi sento di esprimere profonda gratitudine, a nome del partito che ho l’onore di guidare, per tutti i dipendenti dell’Azienda sanitaria che ogni giorno sono in prima linea, pur fra mille difficoltà causate da carenze di organico o da locali non adeguati in cui svolgere la propria professione. Esprimo con il cuore questo pensiero innanzitutto da semplice cittadino, prima che da esponente politico”.

“In un momento in cui, giustamente, anche i maremmani sono preoccupati dalla possibile diffusione del Coronavirus – sottolinea il coordinatore provinciale di Forza Italia -, non mancano parole di ringraziamento e di apprezzamento sui social network verso medici e infermieri da parte di tutte quelle persone che, per i più svariati motivi, si devono recare nei nosocomi maremmani. Questi attestati di stima non sono altro che la conferma della qualità del nostro personale sanitario e ribadiscono l’abnegazione e lo spirito di servizio con cui portano avanti il loro lavoro”.

“E’ notizia di ieri che la Asl Toscana Sud Est ha varato un piano di assunzioni che coinvolge 245 fra infermieri, Oss e tecnici di laboratorio – conclude Marrini -. Forza Italia non può che accogliere questo annuncio con grande soddisfazione, ma, al tempo, stesso, il nostro partito vigilerà affinchè l’Azienda rispetti la parola data. Il nostro impegno non vuole essere un mero controllo politico, ma un servizio di tutela che vogliamo rivolgere ai cittadini perché, in fondo, saranno loro i primi beneficiari della creazione di nuovi posti di lavoro nella sanità maremmana”.