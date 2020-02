Coronavirus, buone notizie: clinicamente guarito il 44enne di Pescia. Ecco come stanno gli altri pazienti toscani

FIRENZE – È direttamente la Regione Toscana ad informare sulle situazione della diffusione del Coronavirus e sulle condizioni di salute dei pazienti risultati positivi ai tamponi nei giorni scorsi.

Nessuno dei pazienti toscani è stato ricoverato in terapia intensiva e questo significa che nessuno è in condizioni gravi o in pericolo di vita. La notizia più buona è che l’informatico di Pescia, ricoverato a Pistoia, è clinicamente guarito.

Le condizioni di salute dei pazienti presi in carico dalla Asl Toscana centro: l’imprenditore 65enne, ricoverato lunedì scorso a Ponte a Niccheri, è stabile, non è in terapia intensiva ed è in isolamento come da procedura; lo studente nord-europeo di 26 anni, sempre ricoverato a Ponte a Niccheri, sta bene, le sue condizioni di salute sono buone. Le condizioni di salute del paziente sessantenne ricoverato a Careggi sono buone. Buone anche le condizioni del 22enne calciatore residente a Siena ricoverato dalle prime ore di stamattina all’ospedale delle Scotte, a Siena, in isolamento. L’altro caso positivo, il 44enne di Torre del Lago, in provincia di Lucca sta bene ed è in isolamento fiduciario domiciliare.