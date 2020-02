Coronavirus: 528 contagiati, 14 le vittime. Ci sono 42 guariti. Tutte le news aggiornate

ROMA – 37 le persone guarite dal coronavirus in Lombardia: lo ha comunicato il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. Salgono dunque a 42 i guariti in Italia.

Attualmente i contagiati sono 528: di questi, come detto, 42 sono guariti, mentre 14 deceduti.

Ecco i dati aggiornati per regione:

in Lombardia sono 305 le persone contagiate di cui 37 guariti;

in Veneto 98 contagi;

in Emilia Romagna 97 contagiati;

in Liguria 11 contagi;

nel Lazio tre, tutti guariti;

in Sicilia tre contagiati (due guariti);

in Piemonte due contagi;

in Toscana due contagi;

in Campania due contagi;

in Abruzzo un contagiato;

nella provincia di Bolzano un contagiato.

Dei 528 casi positivi, 474 si trovano in assistenza di cui 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva.

Il capo della Protezione civile ha infine ringraziato i 774 uomini e donne delle forze dell’ordine e gli 800 volontari impegnati con diversi ruoli nella gestione dell’emergenza sanitaria.