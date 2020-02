Bella prestazione senza punti, il Cp Alice superato dal Follonica neo capolista

GROSSETO – Brillante prestazione del Circolo Pattinatori Alice nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie B. I biancorossi di Alessandro Brizzi s’arrendono 10-6 al Follonica A dopo aver lottato con i denti contro la neo capolista del girone (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).



Il quintetto grossetano è andato sotto 3-0 nel giro di undici minuti, con qualche rammarico per il rigore parato da Bruni e fatto ripetere in maniera dubbia dal direttore di gara, ma con un penalty di Bianchi è andato al riposo sul 3-1. Pirotecnica la ripresa: gli azzurri segnano il quarto dopo appena venti secondi, ma Angeli e Filippeschi riportano sotto il Circolo Pattinatori, 4-3. Il Follonica allunga nuovamente con Piro, una punizione di prima di Cabella e una doppietta di Bonucci, ma il Grosseto non s’arrende e nel finale di partita va altre tre volte a segno con Angeli, De Virgilio e Bianchi, prima del quarto sigillo di serata di Serse Cabella a fil di sirena che fissa il 10-6 finale. Il tecnico Alessandro Brizzi è apparso estremamente soddisfatto per il comportamento dei ragazzi che hanno messo in mostra buone trame di gioco e soprattutto hanno trovato con continuità la via della rete, contro un Follonica che al completo è sicuramente più forte. Per il Circolo Pattinatori è sicuramente un trampolino di lancio per le sfide contro Siena, Castiglione e Follonica B.



Impredil Follonica A-Alice Grosseto 10-6

FOLLONICA A: Irace, Del Viva; Matteucci, Esposto, D’Amico, Bonarelli, Piro, Bonucci, Cabella. All. Filippo Guerrieri.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Burroni, Bardini, De Virgilio, Rosati, Leonardo Ciupi, Bianchi, Filippeschi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 0’35 Cabella, 9’40’ Cabella (rigore), 10’51 Bonarelli, 17’15 Bianchi (rigore); nel s.t. 0’22 Matteucci, 2’19 Angeli, 4’45 Filippeschi, 5’06 Piro, 11’07 Cabella, 16’28 Bonucci, 18’05 Bonucci, 21’01 Angeli, 23’06 Bonarelli, 24’01 De Virgilio, 24’52 Bianchi, 25′ Cabella.