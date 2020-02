GAVORRANO – Incidente stradale pochi minuti fa a Filare dove un automobilista ha investito il camioncino con la gru comunale su cui stava lavorando un dipendente per effettuare un intervento all’illuminazione pubblica.

L’operaio comunale, che stava lavorando a circa quattro metri d’altezza, è rimasto impigliato quando l’urto ha provocato il suo sbalzamento all’interno del cestello di lavoro.

di 4 Galleria fotografica incidente Filare 27 feb 2020







L’uomo, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stato trasportato all’ospedale di Grosseto mentre il conducente dell’auto è stato trasferito all’ospedale di Massa Marittima.

Il traffico in via Pascoli è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso, ma la viabilità sta tornando regolare in questi minuti.

Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri, la Croce Rossa di Gavorrano e l’ambulanza infermieristica di Follonica.