Videosorveglianza: otto nuove telecamere a Scarlino. Prossimo intervento a Scalo

SCARLINO – L’amministrazione comunale di Scarlino porta avanti il progetto di controllo del territorio: dopo la frazione del Puntone, anche nel centro abitato capoluogo sono state installate le telecamere collegate al sistema Targamanent.

Si tratta nello specifico di otto dispositivi che si trovano in via della Repubblica, nei parcheggi della Fonte e del Rivellino e sulla strada comunale panoramica. Due telecamere in ogni punto, per monitorare lo spazio circostante in entrambe le direzioni di marcia. Entro due settimane la videosorveglianza arriverà anche nel centro abitato capoluogo.

Ogni dispositivo è collegato in rete: il Comune di Scarlino infatti ha aderito al progetto Targamanent della società in house Netspring. Sarà possibile infatti visionare non solo il raggio di ripresa delle telecamere ma anche controllare i veicoli e, in caso di necessità ed emergenza, di avere in tempo reale la targa del mezzo, verificare il numero, la data, gli orari del suo passaggio e la validità dell’assicurazione e della revisione.

Un sistema innovativo che può contare anche sul collegamento in rete di ogni dispositivo, così da permettere verifiche puntuali e immediate su gran parte del territorio provinciale. Targamanent infatti è già attivo da tempo a Grosseto e i risultati dell’iniziativa sono stati eccellenti.

Il prossimo step del progetto prevede l’inserimento nel sistema delle telecamere già installate nella frazione di Scalo: le videocamere si trovano all’incrocio tra la provinciale Aurelia e viale Matteotti, in viale Matteotti e in via Giulio Cesare.

Una volta completato il passaggio saranno monitorati gli ingressi principali del territorio comunale.