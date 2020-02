Veterani Sportivi avanti tutta, Panetteria Maremma e La Macrilela seguono

GROSSETO – I Veterani Sportivi vincono ancora. Così come la Panetteria Maremma. La decima giornata del campionato di calcio a 7 Csen over 35 vede la mini fuga dei Veterani: il team di Petri vince 3-2 su La Stecca al termine di una partita combattutissima, dove la capolista si è presentata con soli 8 elementi. Dietro vince ancora la Panetteria Maremma che regola un Health Lab in piena crisi. Davide Siveri si prende la scena nel 5-2 finale segnando una tripletta che stende la formazione di Cannatella. Il Granducato del Sasso aggancia a quota 6 punti il Panificio Arzilli, 6-2 il finale, grazie alle triplette di Pierini, Bulku e Rossi. Stecca il Finanzia e Friends, rallentato sul pareggio dal fanalino di coda Amatori Grosseto (3-3), mentre La Macrilela ha la meglio 4-3 sul Ristorante Il Veliero che in questa parte di stagione sta faticando.

La classifica: Veterani Sportivi 24, Panetteria Maremma 19, Rist. Pizz. La Macrilela 18, La Stecca, Finanzia e Friends 17, Ristorante Il Veliero 16, Health Lab 15, Panificio Arzilli, Granducato del Sasso 6, Amatori Grosseto 5.

Panetteria Maremma-Health Lab 5-2

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Allegro, Cipriani, Siveri, Gigli, Seggiani, Cianti, Bartolini, Paffetti.

HEALTH LAB: Agostini, Brizzi, Sorrentino, Letteri, Gorelli, Cannatella, Miliani, Vattiata.

Reti: 3 Siveri, Gigli, Paffetti; Brizzi, Cannatella.

La Stecca- Veterani Sportivi 2-3

LA STECCA: Villani, Fantozzi, Cantalino, Corina, Foglia, Sacchini, Cuneo, Battistini, Biagetti.

VETERANI: Chiofalo, Magaddino, Angeli, Spampani, Savelli, Morini, Cirillo, Simonini.

Reti:

Panificio Arzilli-Granducato del Sasso 2-6

PANIFICIO ARZILLI: Ottaviani, Pastorelli, Somma, Notaro, Narducci, Stivaletti, Bruni, Lato.

GRANDUCATO: Zenere, Bulku, D. Becchi, Catocci, Hoxha, Pierini, F. Becchi, Rossi, Calvari.

Reti: 2 Notaro; 2 Rossi, 2 Bulku, 2 Pierini.

Finanzia e Friends-Amatori Grosseto 3-3

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Mazzella, Calabrese, Rossi, Bova, Svetoni, Cruciano, Pescuma, Diana, Menato.

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Salvafondi, Gramazio, Zerbini S., Zerbini R., Rabiti, D’Andrea.

Reti: Mazzella, Rossi, Diana; Zerbini S., 2 D’Andrea.

Rist. Pizz. La Macrilela-Ristorante Il Veliero 4-3

LA MACRILELA: Canu, Di Lorenzo, Latina, Lopez, Riso, Rotondo, Siclari, Tammaro, Falcone.

IL VELIERO: Di Roberto, Bruni, Cappelloni, Nannini, Podestà, Amadii, Solari, Monaci, Baggiani.

Reti: 2 Latina, 2 Siclari; Baggiani, Monaci, Amadii.