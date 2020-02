Maltempo, alberi cadono sulla strada: Orbetello tagliata in due

ORBETELLO – Orbetello è tagliata in due: da una parte il centro, dentro alle mura, e dall’altra Orbetello scalo e Neghelli. Il comune capoluogo è stato tagliato in due dalla caduta di alcuni alberi, dei pini, vicino al distributore Agip, davanti alle porte di entrata al cuore del paese.

Gli alberi sono venuti giù dal parco, ed sono caduti in via Donatori del sangue, interrompendo la viabilità visto che occupano l’intera carreggiata tra chioma e tronchi. La polizia municipale si trova sul posto. Per giungere da una parte all’altra del paese si può passare dentro l’idroscalo.