Lavoro, il comune assume a tempo indeterminato: ecco cosa cerca

ORBETELLO – Il comune cerca personale a tempo indeterminato. Due le figure mancanti. L’amministrazione comunale di Orbetello cerca un esecutore amministrativo usciere e un esecutore amministrativo messo di notificazione, su indicazione del responsabile dell’ufficio personale del Comune di Orbetello, Matteo Vaglio.

Il Centro per l’impiego di Orbetello gestirà, per conto del Comune di Orbetello, una procedura per l’assunzione di una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di esecutore amministrativo usciere – categoria giuridica B – posizione economica B.1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali e una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di Esecutore Amministrativo Messo di Notificazione – categoria giuridica B – posizione economica B.1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.

La domanda di partecipazione, da compilare sull’apposito modello predisposto dal Centro per l’impiego dove dovrà pervenire entro il 10/03/2020 – piazza Giovanni Paolo II n. 2 – 58015 Orbetello.