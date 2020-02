Coronavirus: salgono a quattro i casi in Toscana. Altri due positivi a Firenze

GROSSETO – Salgono a quattro i casi in Toscana di persone positive al coronavirus. Dopo il caso dell’imprenditore fiorentino e dell’informatico di Pescia, oggi sono stati accertati i casi di un amico dello stesso imprenditore e di uno studente di nazionalità di origine norvegese.

Per il momento la situazione rimane sotto controllo in tutta la Regione così come in provincia di Grosseto dove non c’è nessun caso di contagio.

Intanto stamattina a Grosseto la giunta ha varato la cabina di regia per l’emergenza coronavirus che si occuperà di seguire da vicino eventuali situazioni di rischio che dovessero riguardare il nostro territorio.

«La situazione – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, ribadisco, è sotto controllo e non desta preoccupazione. Il Comune sta, inoltre, acquistando una serie di dispositivi per attività di prevenzione nelle scuole. L’Amministrazione sta facendo tutto quello che è in suo potere, oltre le proprie competenze, per garantire la salute dei cittadini e dei visitatori di questo territorio».