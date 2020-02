Coronavirus: a Grosseto nasce la cabina di regia. «Situazione sotto controllo»

GROSSETO – Nasce in Comune la Cabina di Regia per il coronavirus: con delibera di giunta è da oggi attivo il gruppo di lavoro per la gestione dei vari aspetti della vicenda. La Cabina è formata dal sindaco, che la presiede, assessori, dirigenti ed ha, al momento, l’unico scopo di essere prepararti nel caso di una eventuale emergenza.

«La situazione – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, ribadisco, è sotto controllo e non desta preoccupazione. Il Comune sta, inoltre, acquistando una serie di dispositivi per attività di prevenzione nelle scuole. L’Amministrazione sta facendo tutto quello che è in suo potere, oltre le proprie competenze, per garantire la salute dei cittadini e dei visitatori di questo territorio».