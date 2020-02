Beach tennis, Rosichini e Settembre campioni toscani di doppio maschile

GROSSETO – Spettacolo e gloria per due maremmani ai campionati toscani di beach tennis che si sono svolti presso la struttura del CT Grosseto. Tante le categorie giovanili e non solo, ma fra gli Over 50 hanno brillato Roberto Rosichini e Antonio Settembre nel doppio maschile.

Soddisfatti i due tennisti: “Abbiamo ben figurato e con questo titolo abbiamo dato lustro alla Maremma”.