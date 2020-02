Terzo test match race per il Circolo Nautico Maremma, sette gli equipaggi coinvolti

MARINA DI GROSSETO – Terzo test event di match race per la scuola di vela del Circolo Nautico Maremma. L’evento, svolto in collaborazione con il Porto della Maremma, è stato effettuato in concomitanza con il ventesimo anniversario della vittoria di Luna Rossa nella Luis Vuitton Cup disputata ad Aukland nell’anno 2000.

Questa manifestazione, organizzata dal direttore della scuola vela Piero Romeo che faceva parte di quel fantastico equipaggio, ha voluto celebrare proprio l’evento sportivo che ebbe un vasto clamore mediatico, con la spettacolare sequenza finale di regate contro America One di Paul Cayard che portarono al trionfo di Luna Rossa. Un momento in grado di fare la storia della vela e che ha permesso a questa disciplina di essere conosciuta al pubblico, di appassionare innumerevoli giovani e di avvicinare a un’attività considerata inizialmente di nicchia. Sette equipaggi si sono sfidati sulle quattro imbarcazioni Soling della scuola vela del Circolo Nautico, dandosi battaglia nel round robin composto da 12 scontri diretti, sfidando anche le mutevoli condizioni di vento durante la giornata. Il risultato finale ha premiato l’equipaggio capitanato da Luigi Bigoni, che ha prevalso sull’equipaggio di Tommaso Fabbrini e Paolo Boschi, rispettivamente secondi e terzi. Al quarto, quinto, sesto e settimo posto i team rispettivamente di Virgilio Donini, in equipaggio con le figlie Sara e Marianna, Federico Fonti, Massimo Rotini e Luca Totti.

Un test event sicuramente propositivo per i partecipanti, tra cui alcuni ragazzi della scuola vela del sodalizio del presidente Maurizio Marraccini, diretti sapientemente da Piero Romeo, alcuni dei quali all’esordio in questa attività di match race come i giovani Camilla Mastrandrea, Angelo Rondini, Ferdinando Adorisio e Federico Vegni. L’elenco completo dei partecipanti: Cristiano Amato, Virgilio, Sara e Marianna Donini, Luigi Bigoni, Paolo Boschi, Luca Zaghetti, Angelo Rondini, Tommaso Fabbrini, Francesco Lazzerini, Massimo Leone, Duccio Lepri, Filippo Manni, Paolo Pallari, Roberto Romani, Massimo Rotini, Luca Totti e Federico Vegni, David Fucile, Camilla Mastrandrea, Federico Vegni. Appuntamento per la fine di marzo per il quarto test event di match race nelle acque di Marina di Grosseto.