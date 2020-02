Ritrovato in un roveto l’uomo scomparso qualche giorno fa da Campagnatico

PONTASSIEVE – È stato ritrovato nella zona di Pontassieve l’anziano tedesco scomparso alcuni giorni fa dalla zona di Campagnatico, dove era in vacanza con la moglie.

L’uomo, Karlheinz Seilnacht, 81 anni, si era allontanato nella notte, prendendo di nascosto le chiavi dell’auto alla moglie che dormiva, facendo perdere le proprie tracce.

Ieri la sua auto era stata trovata parcheggiata in località Sieci, a Pontassieve. La targa era stata infatti inserita dai carabinieri di Grosseto in un apposito database. I Carabinieri di Firenze hanno richiesto tutta la documentazione sull’anziano e hanno avviato le ricerche.

Verso le 19 l’uomo è stato ritrovato dentro un roveto, disorientato, ma sostanzialmente in buono stato di salute. L’uomo è stato trasferito comunque, per accertamenti, all’ospedale Santa Mario Annunziata di Bagno a Ripoli. La moglie è stata subito avvisata.

Difficile capire cosa abbia fatto in questi giorni. Aveva con sé le carte di credito, che non sono state usate e un po’ di contante. Può darsi che abbia dormito in auto e abbia acquistato qualcosa da mangiare con il contante.