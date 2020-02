Recupero di campionato per il Cp Alice contro l’insidioso Follonica A

FOLLONICA – Il Circolo Pattinatori Alice recupera mercoledì alle 19,30, al Capannino, la prima giornata di ritorno del campionato di serie B contro il Follonica A. Un incontro terribile per i ragazzi di Alessandro Brizzi, chiamati a misurarsi con un quintetto che cerca di balzare in testa al girone. I biancorossi grossetani, fermi a zero punti dopo quattro incontri disputati, vogliono invece il loro percorso di crescita. «La squadra – dice l’allenatore Brizzi – sta migliorando di uscita in uscita, si sta amalgamando, ma commette troppi errori sotto porta».

Alice dovrà guardarsi soprattutto Cabella e Bonarelli, migliori realizzatori azzurri con 9 reti, ma in generale servirà una super partita per fermare un gruppo di giovani talentuosi.

Questi i convocati del Grosseto: Bruni, Raffaello Ciupi; Bardini, De Virgilio, Leonardo Ciupi, Filippeschi, Rosati, Bianchi, Burroni, Angeli (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).



La classifica: Hockey Siena 13 punti; Follonica A 12; Castiglione 10; Follonica B 3; Alice Grosseto 0.

Marcatori: Salvadori (Follonica B) e Cabiddu (Castiglione) 15; Nerozzi e Lorenzini (Siena) 13; Maldini (Castiglione) 11.