Passaggio di consegne: Maria Pia Vecchi è la nuova capo delegazione Fai di Grosseto

GROSSETO – Passaggio di consegne nella delegazione provinciale Fai (Fondo ambiente italiano) di Grosseto: Giovanni Tombari lascia il ruolo di capo delegazione a Maria Pia Vecchi, che per anni ha svolto il ruolo di sua vice.

“Ringrazio la delegazione centrale del Fai – commenta Giovanni Tombari – che mi ha consentito di fare questa bellissima esperienza e tutti i membri della delegazione provinciale. Sono stati 6 anni di intensa attività, di conoscenza, e di incontri con tante persone che si sono avvicinate al Fai. Abbiamo fatto crescere in modo sostanzioso il numero di iscritti sul territorio. Passo adesso la mano a Maria Pia Vecchi, che ha condiviso con me gran parte di questo percorso. Sarà un passaggio di consegne nel segno della continuità, anche se la nuova capo delegazione non mancherà di dare una propria personale interpretazione del mandato. Ovviamente resterò sempre vicino al Fai e alla delegazione provinciale”.

“Raccolgo volentieri il testimone – dichiara il nuovo capo delegazione Maria Pia Vecchi -. Continueremo ad impegnarci come abbiamo fatto sempre in questi anni, come delegazione provinciale, con entusiasmo e spirito di servizio, per dare il nostro contributo alla crescita culturale della comunità. Anche in questo 2020 ci saranno tante iniziative degne di nota e ovviamente, come ogni anno, cercheremo di fare nuovi proseliti, raccontando il Fai , attraverso gli eventi, e la sua fondamentale missione di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico”.

Per chi volesse iscriversi al Fai o partecipare come volontario alle iniziative organizzate dalla delegazione provinciale, è possibile contattare il capodelegazione inviando una mail a grosseto@delegazionefai.fondoambiente.it.