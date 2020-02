I Jokers Firenze si vendicano dell’andata, sconfitti in Coppa gli Under 18 della Gea

GORSSETO – I Jokers Firenze si vendicano della Sposta-Menti Grosseto nella prima giornata di ritorno della Coppa Toscana Under 18 gol. I ragazzi di Pablo Crudeli sono riusciti a tenere testa alla formazione di casa, chiudendo la prima frazione con sei punti di ritardo e andando all’intervallo lungo indietro appena di cinque. I Jokers hanno preso il largo nel terzo periodo con un parziale di 25 a 19, aumentando il divario di altre quattro lunghezze nell’ultima frazione. I grossetani, ben guidati in cabina di regia da Battaglini (autore anche di due triple e miglior realizzatore della Sposta-Menti con 13 punti), hanno provato a rimanere incollati agli avversari, ma alla fine, anche per l’assenza di Thomas Rocchiccioli, hanno dovuto lasciare campo libero al team di casa.



Jokers Firenze-Sposta-Menti Grosseto 63-48

SPOSTA-MENTI: Battaglini 13, Mazzei, Nencioni 5, Muntean 4, Scarpino 6, Briganti 2, Scurti 12, Grilli 4, Gruevski 2, Baccheschi 2. All. Pablo Crudeli.

ARBITRI: Ricca e Mori

PARZIALI: 16-10, 27-22; 52-41.