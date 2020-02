Goleade di Gavorrano e Massa Valpiana, al Paganico il big match con la Polverosa

GROSSETO – Stravincono in tre, vincono tutte. Non cambia il quadro nel campionato Uisp Elite, girone Nord, con le big che vanno a bersaglio, anche quelle che erano inciampate durante la giornata precedente. Non stecca la capolista Gavorrano, che sommerge il Ribolla con un secco 6-1 e mantiene in maniera piuttosto agevole il primato. Ancora più esagerato il successo del Massa Valpiana, 8-1 con l’Atletico, prova di forza per il Senzuno che va ad espugnare per 4-1 il campo della Disperata. Importantissima affermazione del Montemazzano, che piega di misura il Chiusdino spegnendo, probabilmente, il sogno playoff degli avversari. Blitz Venturina, 2-1 a Boccheggiano.

In attesa del match della capolista Vetulonia a Sant’Angelo Scalo, fa il suo dovere – e bene – il Paganico che vince il big match con la Polverosa, scoppiettante 3-2, ed ora è meno uno dalla vetta: occasione persa, invece, per la Polverosa che manca la possibilità di volare al comando. Continua il momento sì della Marsiliana, che ormai non si ferma più: affermazione per 2-0 anche sul campo del Magliano. Successi di misura, con lo stesso punteggio di 2-1, per l’Alberese sul Montemerano e per il Seggiano sul Granducato del Sasso. Il successo più netto è il 4-1 con cui l’Argentario si sbarazza del Campagnatico.

Quindicesima giornata

Girone Nord

Massa-Atletico 8-1

Ribolla-Gavorrano 1-6

Boccheggiano-Venturina 1-2

Disperata-Senzuno 1-4

Montemazzano-Chiusdino 1-0

Riposa: Torniella

Classifica

Gavorrano 37

Senzuno 30

Montemazzano 29

Massa Valpiana 28

Torniella 22

Chiusdino 22

Venturina 16

Ribolla 14 *

Boccheggiano 9 *

Disperata 6

Atletico Grosseto 0

Girone Sud

Argentario-Campagnatico 4-1

Magliano-Marsiliana 0-2

Paganico-Polverosa 3-2

Alberese-Montemerano 2-1

Seggiano-Granducato 2-1

Sant’Angelo-Vetulonia mercoledì 26

Classifica

Etrusca Vetulonia 30

Polverosa 29

Paganico 29

New Team Marsiliana 27

Seggiano 21

Argentario 21

Alberese 20

Sant’Angelo 19

Montemerano 18

Granducato 17

Campagnatico 14

Magliano 8