Gli abeti di Natale dalle vie del centro ai boschi del convento: «Tornati nel loro ambiente naturale»

ORBETELLO – È ormai tristemente notizia quotidiana il sistematico abbattimento degli alberi nei centri urbani.

Così, nei giorni degli indomabili incendi in Australia, i negozianti del Ccn associazione commercianti centro storico di Orbetello hanno sentito l’esigenza di utilizzare il verde per l’abbellimento della piazza centrale, il corso e parte delle vie limitrofe, per cui da primi di novembre fino al sette di gennaio, numerose installazioni verdi hanno ricreato in Centro l’atmosfera di un bosco.

Forti della partecipazione dell’amministrazione comunale, e della collaborazione professionale di un vivaio locale, l’associazione ha anche promosso l’utilizzo di abeti vivi, invece dei consueti sintetici, per abbellire gli ingressi delle singole attività.

È nato così un progetto nel progetto: reintrodurre in ambiente adatto gli abeti – al termine delle festività natalizie – garantendo loro un destino diverso dal finire buttati nella spazzatura. Il luogo ideale sul territorio è stato individuato a Monte Argentario: i Padri passionisti del Monte hanno accolto con gioia la proposta di trapiantare gli abeti sul terreno parte del loro convento.

Dopo un’attesa “scaramantica”, presidente e vicepresidente del Ccn, assessore al Turismo di Orbetello, e titolare del vivaio (che ha curato anche il trasporto e il reimpianto degli abeti), rassicurati da padre Paolo che si è fatto carico di custodia e cura delle 27 piante, sono saliti su al Monte per salutare gli abeti.

“Questo piccolo gesto – concordano i convenuti – vuole essere testimonianza dell’importanza delle scelte individuali su ciò che viviamo ogni giorno. Entrambe le iniziative (quella delle installazioni verdi in centro e quella della restituzione alla natura degli abeti) sono piaciute molto a residenti e turisti: del resto viviamo in un territorio dove la bellezza della natura (ancora) lascia senza fiato, e portarne un po’ tra i palazzi del centro, non può che regalare altra meraviglia”.

Nella foto da sinistra: Giorgio Nannini, Beatrice Gradassa, Maddalena Ottali, Silvia Bontà, Marco Casamenti.